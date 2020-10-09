Джакарта, , 14:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что демонстрация против закона о создании рабочих мест широко распространилась на территории Индонезии из-за дезинформации и фейковых новостей, сообщает CNN Indonesia.

«Я вижу демонстрация против закона о создании рабочих мест произошла из-за дезинформации и обмана в социальных сетях», — заявил глава государства.

Президент привел пример, в частности, касающейся минимальной заработной платы, права на отпуск и увольнений в компаниях. Глава государства также сослался на другие мистификации, например, связанные с окружающей средой и социальным обеспечением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии поручил начальнику национальной полиции принять меры в отношении преступников во время демонстрации в стране.

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