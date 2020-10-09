Варшава, , 14:46 — REGNUM Один из руководителей правящей партии «Право и справедливость», которая инициировала внесение поправок в Закон о защите животных, сообщил, что фермеры получат компенсации из бюджета за потенциальные финансовые потери из-за нововведений. Об этом передает Onet.pl.

По словам политика, соответствующая поправка будет внесена в законопроект 13 октября. «Компенсация начнется сразу, как только закон вступит в силу. И это не будет разовая помощь, она рассчитана на два-три года», — сказал Терлецкий.

Терлецкий считает, что это «важная новость для фермеров, многие из которых готовятся к финансовым потерям из-за новых правил обращения с животными».

Напомним, нововведения предусматривают, помимо прочего, усовершенствование порядка функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи. Но наибольшие дискуссии вызвал запрет на разведение животных на мех. По мнению экс-министра сельского хозяйства Польши, а также фермерских организаций, это негативно отразится на доходах фермеров.

Теперь каждую среду фермеры и некоторые политики, присоединившиеся к ним, проводят в Варшаве уличные акции протеста.