Бишкек, , 14:46 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о том, что происходящие в последние дни события свидетельствуют о попытках некоторых сил организовать в республике массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия для достижения своих политических целей.

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Поскольку такие действия угрожают жизни и здоровью мирных граждан страны, личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы и образован межведомственный оперативный штаб.

«В данной ситуации организация различных митингов может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок», — подчеркнули в ведомстве.

Также в госкомитете предупредили, что органы национальной безопасности вплотную займутся выяснением личности организаторов массовых беспорядков, пытающихся дестабилизировать и без того сложную ситуацию.