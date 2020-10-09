Лилонгве, , 14:47 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера прервал свой визит в Танзанию за день до его официального окончания после того, как он провел переговоры с лидером страны Джоном Магуфули. Об этом сообщает ВВС Swahili.

«Ранее предполагалось, что визит президента продлится три дня, однако у него появились другие дела на родине», — заявил пресс-секретарь президента Малави Бриан Банда.

Эту информацию подтвердили в правительстве Малави, объясняя срочное возвращение Чакверы «делами приоритетной важности».

Напомним, что лидеры двух стран подписали пакет соглашений о сотрудничестве.

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