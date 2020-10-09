Минск, , 14:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не проводить параллели между событиями в республике и Киргизии. Об этом 9 октября сообщает БелТА.

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Белорусский лидер также предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

Вместе с тем, добавил Лукашенко, сейчас нет необходимости в жестких действиях для наведения порядка в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующие выборы главы республики будут проведены по новой конституции.

Также белорусский лидер указал, что теперь нужно определить единое видение, какой в будущем станет Белоруссия и каково будет ее государственное устройство, что, по его мнению, должна определить новая конституция.