Бишкек, , 14:41 — REGNUM Сторонники Садыра Жапарова атаковали митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, передает ИА REGNUM.

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По свидетельству очевидцев, молодые люди закидали камнями митингующих. Сторонники Атамбаева отошли с площади Ала-Тоо к ограде Белого дома.

Дружинники стягивают медиков к центральной площади города. Милиции в районе ЧП нет.

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