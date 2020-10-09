Ереван, , 14:31 — REGNUM В настоящее время Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы из-за обострившегося конфликта в регионе. Об этом 9 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Евразийской межправительственной комиссии.

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"Наш народ встал перед серьезным вызовом. Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом», — сказал премьер-министр Армении.

Также он уточнил, что гражданское население Нагорного Карабаха находится под обстрелами и среди него имеются убитые и раненые.

Кроме того, Пашинян указал, что инфраструктуре региона нанесен ущерб, пострадали жилые здания ив особенной степени — столица Нагорного Карабаха Степанакерт.

«Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы», — заявил премьер-министр Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в нагорно-карабахском конфликте вечером 9 октября или днём позже.