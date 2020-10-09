Москва, , 14:25 — REGNUM Вопрос участия президента России Владимира Путина в форуме ВТБ «Россия зовёт!» прорабатывается, заявил 9 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, с организаторами форума ведется проработка», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что эпидемиологическая обстановка во всем мире не могла не наложить отпечаток на ход подготовки мероприятия, форум будет проведен в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12-й инвестиционный форум «Россия зовёт"должен пройти 29−30 октября. Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения».