Москва, , 14:31 — REGNUM Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится 4 декабря в Москве, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября в Ереване на заседании межправсовета.

Глава российского правительства пригласил своих коллег из Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана на следующее заседание в Москве. Кроме того, 4 декабря пройдёт первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития.

Мишустин пояснил, что в рамках конгресса запланированы обсуждения преимуществ экономик стран ЕАЭС, перспектив экономической интеграции, цифровой трансформации и других вопросов.

Он добавил, что внешние условия для ЕАЭС сейчас непростые: это вызванный пандемией кризис, политические события в Белоруссии и Киргизии, обострение в Нагорном Карабахе. Это означает, что нужно укреплять единство и общими усилиями отвечать на вызовы.

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