Белград, , 14:18 — REGNUM Новым послом Сербии в США назначен директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны 8 октября.

На этом же заседании Джурич был освобожден должности директора Канцелярии по Косово и Метохии, передает сербское новостное агентство «Танюг».

Марко Джурич свою политическую карьеру начал в 2000 году как активист пресс-службы движения «Отпор», которое организовало акции протеста против режима Слободана Милошевича. Джурич является одним из первых членов и учредителей правящей Сербской прогрессивной партии. В 2010 году он стал помощником заместителя председателя партии Александра Вучича. В конце 2012 года Джурич вошел в президиум партии, а в мае 2016 года он был назначен на должность её вице-председателя. Директором Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич стал в 2014 году.

Джурич также возглавляет группу сербских экспертов на переговорах с Приштиной, которые ведутся под эгидой Евросоюза.