Киев, , 14:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Киеве со своим польским коллегой Анджеем Дудой 12 октября. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба президента Украины.

Главы государств также посетят польско-украинский экономический форум в Одессе. В ходе встреч будут подписаны двусторонние документы, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что после посещения Великобритании он привёз на Украину свыше $3,2 млрд. Он не уточнил, что речь идёт о кредитах, которые Украине придётся отдавать в обмен на промышленные товары, произведённые в Великобритании.

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