Москва, , 14:15 — REGNUM Право на бесплатные парковки, которым пользуются многодетные семьи в ряде регионов, необходимо распространить на все семьи с детьми по всей России, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Он считает актуальным оперативно принять законопроект о праве многодетных семей пользоваться бесплатной парковкой везде, а не только в регионе, где семья оформила соответствующее разрешение. Инициатива была внесена в 2019 году, но не прошла еще и первое чтение, самое время к нему вернуться, полагает Миронов.

«В сложившихся экономических условиях надо использовать любую возможность помочь семьям с детьми, бесплатная парковка хоть немного улучшит их положение», — заявил Миронов.

В настоящее время в ряде регионов России, в том числе в Москве, многодетные семьи могут воспользоваться правом на бесплатную парковку. При этом механизм выдачи разрешения на бесплатную парковку работает только на уровне субъекта РФ.