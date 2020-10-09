Острава, Чехия, , 14:18 — REGNUM Уроженец Словакии 51-летний Роман Марианчик получил 3,5 года тюремного заключения по решению суда чешского города Острава за угрозы организации терактов в тигровых точках данного города. Об этом 9 октября сообщает Чешское радио.

По данным следствия, осужденный в апреле сделал несколько телефонных звонков в экстренные службы и угрожал организовать взрывы в крупных магазинах и торговых центрах Остравы.

При этом Марианчик называл себя боевиком террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требуя от властей страны выплаты одного миллиона долларов и предоставления самолета, который доставил бы его в Афганистан.

Обвиняемый признал свою вину и заявил на суде, что совершал данные действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что в Ставрополе спецслужбы задержали мужчину 23 лет, который, предположительно, готовил взрывы.