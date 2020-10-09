Киев, , 14:20 — REGNUM Посольство США на Украине выступило с комментарием по поводу объявления выговора заместителям председателя нацбанка страны Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Екатерина Рожкова Bank.gov.ua

Соответствующее заявление дипломатическая миссия сделала сегодня, 9 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посольство США отмечает, что разделяет обеспокоенность МВФ по поводу событий в нацбанке Украины, и подчеркивает, что сильный и независимый национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития страны.

Экономист Сергей Фурса в своем комментарии предполагает, что еще немного — и в посольстве США в Киеве начнут прямо материться по поводу ситуации в стране, «чтобы дошло до самых распоследних товарищей, которые не понимают дипломатический язык».

«Дядя Сэм, основной союзник Украины… вынужден комментировать какие-то выговоры… и показывать, как их раздражает попытка сделать из партнеров идиотов. И раздражает откат реформ», — заявил Фурса.

Эксперт также отмечает, что инициаторы объявления выговора должны задуматься о перспективах получения американской визы при необходимости.

«Может, хватит потакать Коломойскому и дразнить дядю Сэма?» — резюмирует Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что совет НБУ объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу 5 октября. Поводом для выговора стали публичные выступления представителей руководства регулятора. СМИ отмечают, что Рожкова и Сологуб являются людьми из команды бывшего главы НБУ Якова Смолия, которого уволили с этого поста летом.

Глава нацбанка Украины Кирилл Шевченко в одном из интервью пояснил, что объявление выговоров его заместителям — это «история нарушения внутренних процедур, политики единого голоса, а не политического давления».