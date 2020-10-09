Джакарта, , 14:12 — REGNUM Индонезия расширяет торговое сотрудничество с Соединенными Штатами путем проведения онлайн-деловой встречи, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В этой онлайн-деловой встрече приняли участие 46 компаний из США и 47 компаний из Индонезии, которые ведут бизнес в пяти ведущих секторах, а именно в производстве одежды, резины, обуви, электроники и мебели.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар, также присутствовавший на мероприятии, заявил, что экономические отношения между Индонезией и США будут укрепляться.

«Индонезия и США столкнулись с уникальной ситуацией во время пандемии. Несмотря на это, объем торговли между Индонезией с США в первом квартале 2020 года вырос на 7,7%. Это показывает, что индонезийская продукция имеет высокий потенциал для выхода на американский рынок», — заявил посол Индонезии в США Мухаммад Лутфи.

Напомним, Соединенные Штаты — один из основных торговых партнеров Индонезии. Общий объем двусторонней торговли между двумя странами в 2019 году достиг 27,1 млрд долларов США, при этом стоимость экспорта Индонезии в США составила 17,8 млрд долларов США, а стоимость импорта — 9,3 млрд долларов США.

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