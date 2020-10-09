Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заседание Совета Безопасности. Москва Kremlin.ru

«Сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется.

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