Москва, , 14:10 — REGNUM Призывы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе звучали из Москвы и прежде, но на этот раз, судя по готовности Армении и Азербайджана прислать своих министров иностранных дел в Москву для консультаций, ситуация изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«С учётом того, что изначально численный перевес и инициатива принадлежали армянской стороне и Никол Пашинян гораздо активнее контактировал с Владимиром Путиным, чем его коллега из Баку, ситуация сейчас, видимо, изменилась не в пользу Азербайджана.

В противном случае азербайджанские войска продолжили бы реализацию своего плана по завоеванию территории и нужды в переговорах не испытывали.

Об этом же, кстати, свидетельствуют и предложения об обмене пленными — видимо, армянской стороне также удалось добиться успехов в контрнаступлении, иначе откуда у них появиться пленным в значимых количествах.

Также о неудачах азербайджанской стороны говорит высказываемая турецкими политиками готовность направить в Азербайджан войска — если бы наступление развивалось успешно, такие меры бы не требовались.

В то же время пока речь может идти лишь о короткой паузе, которую каждая из сторон попытается использовать для наведения порядка в своих рядах и подтягивания дополнительных сил.

К сожалению, модели конструктивного решения кризиса у обеих сторон конфликта пока нет, а любые уступки ослабят позиции лидеров во внутренней политике», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился к главам Армении и Азербайджана с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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