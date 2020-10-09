Минск, , 14:07 — REGNUM «Журналистика должна наконец перестать быть «памяркоўнай» (рассудительной, — прим. ИА REGNUM), как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины», — заявил 9 октября Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание «по актуальным вопросам».

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Как сообщает президентская пресс-служба, большое внимание Лукашенко уделил продвижению наступательной стратегии в пропаганде и лояльности своего окружения. Конкретных фамилий изменников при этом он не назвал, судя по официальному сообщению.

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«Наиважнейший вопрос, который сейчас перед нами стоит, — надежность. Мы уж слишком вольно себя чувствовали в подборе и назначении кадров. А потом некоторые «переобулись». И «переобулись» ведь те, которых мы вырастили на своих руках. Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа выдвигаются на первое место», — подчеркнул Лукашенко.

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