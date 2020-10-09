Мир в ожидании урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются ожесточённые бои. 8 октября после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия «по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными». Министры иностранных дел обеих стран приглашены в Москву 9 октября. Ранее совместное согласованное заявление выпустили президенты России, США и Франции.

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