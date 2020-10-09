Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной ДумыВячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации ПрезидентаАнтон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных делСергей Лавров, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведкиСергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В Кремле не комментируют сообщения о скором перемирии в Карабахе
У российского руководства пока нет комментариев относительно публикации агентства France Press о готовности Армении и Азербайджана к заключению перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября журналистам.
Париж ожидает скорого перемирия в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в нагорно-карабахском конфликте вечером 9 октября или днём позже. Об этом заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона агентству France-Presse.
Решение Баку и Еревана о консультациях в Москве оценили в сети
Участие представителей Азербайджана и Армении в консультациях на территории Москвы вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета.
Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин сегодня, 9 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.