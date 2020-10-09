Минск, , 14:05 — REGNUM «Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», — заявил 9 октября Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание «по актуальным вопросам». Особое внимание он уделил вопросам идеологии, пропаганды и повышения лояльности.

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«У нас правовое государство, — сообщил Лукашенко. — Нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает».

Президентская пресс-служба отметила: Лукашенко сформулировал первоочередную задачу чиновничьей «идеологической вертикали» и всего госаппарата. В частности, он сказал: «Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Белоруссии».

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, — заявил он, критикуя министерство образования. — Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — .

Подконтрольная властям «Федерация профсоюзов Белоруссии» тоже удостоилась критики за недостаточную степень лояльности. По его мнению, «лидеры, особенно первичек, которые на предприятиях, должны были быть на передовой».

Гораздо большей критики удостоились финансируемые за счёт налогоплательщиков пропагандистские органы. Лукашенко потребовал в ближайшее время обновить коллективы СМИ, нацелить их на наступательную стратегию.

«Контроль в этом плане администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное — наступательно», — сказал он.

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«Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно. Журналистика должна наконец перестать быть «памяркоўнай» (рассудительной, — прим. ИА REGNUM), как это было у нас принято до нынешних времен. И я тоже в этом плане не снимаю с себя вины», — признался Лукашенко.

По его мнению, несостоятельны рассуждения на тему «страна должна вернуться в русло созидания», так как «никакой разбалансированности в стране нет».

«Если бы это было, вы бы увидели мою жесточайшую реакцию: это наиважнейший вопрос президента», — подчеркнул он.

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