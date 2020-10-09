Анкара, , 14:11 — REGNUM Утверждения об использовании Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для обнаружения истребителей F-16 ВВС Греции в Средиземном море не соответствуют действительности. Об этом посол Турции в США Сердар Кылыч заявил на видео-конференции, организованной неправительственной организацией World Affairs Council.

«Ни о чём подобном не может быть речи», — цитирует Кылыча газета Yeni Akit.

Даже если Турция таким образом испытала купленное у России вооружение, это действие координировалось по военным каналам НАТО, подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили о беспокойстве из-за возможных испытаний российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции. Сенаторы Крис Ван Холлен и Джеймс Лэнкфорд от Демократической и Республиканской партий США призвал к введению санкций против Анкары. Они отреагировали на сообщения о том, что в августе Турция задействовала радары системы С-400 для обнаружения истребителей F-16. Эти самолёты возвращались с учений, посвященных агрессии Турции в Восточном Средиземноморье.

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