Киев, , 14:02 — REGNUM Украинские эксперты в целом скептически оценили заявления представителей власти страны о прорыве в отношениях с Великобританией из-за подписания нового соглашения о сотрудничестве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, политолог Алексей Якубин задается риторическим вопросом, согласилась ли Британия на безвизовый режим с Украиной.

«А мы согласились… Вот такое стратегическое партнёрство у нас, в одни ворота», — констатирует эксперт.

Политолог считает, что подписание договора о зоне свободной торговли «не идет в плюс» Украине, поскольку ее экономика гораздо слабее экономики Великобритании.»Как правило, зоны свободной торговли более выгодны странам, которые с более развитой экономикой. Это скорее выгодно Британии, чтобы сохранить определенные преференции, которые они имели в контексте ЕС», — отметил он. Якубин заявил, что для Зеленского это важный визит с имиджевой точки зрения — «смотрите, со мной встречаются, я не забыт».

ИА REGNUM напоминает, что визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Лондон состоялся 7−8 октября. В ходе визита было подписано новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, которое в Киеве уже назвали «историческим». В офисе президента Украины уточнили, что подписанное соглашение является абсолютно беспроигрышным как для Украины, так и для Великобритании и будет способствовать резкому увеличению объемов двусторонней торговли.