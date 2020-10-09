Москва, , 14:01 — REGNUM Евросоюз должен дать жёсткую публичную оценку заявлениям Украины по поводу необходимости изменить Минские соглашения. Об этом заявил 9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом.

Он рассказал, что МИД России привлёк внимание европейских коллег к высказываниям руководства Украины касательно изменения Минских соглашений.

«Это неприемлемо, и мы очень рассчитываем, что наши европейские коллеги, прежде всего Франция и Германия как соавторы минского комплекса мер, не оставят без жёсткой публичной реакции данные провокационные заявления», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что на встрече с главой МИД Дании стороны пришли к общему мнению, что конфликт в Донбассе может быть решён только на основе Минских соглашений, в том виде, в котором они были утверждены Совбезом ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию заявил, что недоволен не только некоторыми пунктами минских соглашений и их порядком, но и самим форматом переговоров.

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