Москва, 9 октября 2020, 14:01 — REGNUM Евросоюз должен дать жёсткую публичную оценку заявлениям Украины по поводу необходимости изменить Минские соглашения. Об этом заявил 9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом.
Он рассказал, что МИД России привлёк внимание европейских коллег к высказываниям руководства Украины касательно изменения Минских соглашений.
Он отметил, что на встрече с главой МИД Дании стороны пришли к общему мнению, что конфликт в Донбассе может быть решён только на основе Минских соглашений, в том виде, в котором они были утверждены Совбезом ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию заявил, что недоволен не только некоторыми пунктами минских соглашений и их порядком, но и самим форматом переговоров.
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