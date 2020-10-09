Минск, , 13:56 — REGNUM Досрочно и без объяснения причин лишён статуса члена Совета Республики Национального собрания Белоруссии экс-ректор Гродненского медуниверситета Виктор Снежицкий. Такое решение закреплено постановлением верхней палаты белорусского парламента №107-СР7/IV от 2 октября.

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До этого, в сентябре, профессор-кардиолог Снежицкий был снят с должности ректора Гродненского медуниверситета. Теперь вуз возглавляет Елена Короткова — её, как и других ректоров государственных вузов, фактически назначил Александр Лукашенко.

СР НС ранее лишал статуса члена верхней палаты парламента не часто. Такое решение ранее принималось как правило для ареста в рамках уголовного преследования.

Снежицкий отметился постом на своей странице в социальной сети, в котором выразил солидарность с репрессированными коллегами-медиками, принимавшими участие в массовых протестных ненасильственных манифестациях после закрытия избирательных участков. В одной из публикаций на его странице говорилось: «Поддерживаю своих коллег-медиков и всех протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов, — шокируют».

Массовые протестные акции проходят в Белоруссии с августа. Поводом стала фальсификация президентских выборов, сопровождающаяся массовым полицейским террором.

Александр Лукашенко заявлял, что Польша может осуществить интервенцию и отделить Гродненскую область, в которой проживает много католиков и этнических поляков. Варшава отрицает такие намерения, подчёркивая уважение к суверенитету и территориальной целостности своих бывших «кресов всходних».