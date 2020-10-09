Москва, , 14:00 — REGNUM Участие представителей Азербайджана и Армении в консультациях на территории Москвы вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Большинство комментаторов выразили единодушное мнение на счёт того, что обе стороны конфликта оказались в ситуации, когда военные действия не способны привести к желаемым результатам. К такому мнению, считают пользователи, их побудило общение с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, Путин по телефону уже объяснил и Азербайджанскому и Армянскому президентам, что не найдут они решение в войне. Нужно садиться за стол переговоров и идти на уступки, как одной, так и другой стороне. По-другому, только бессмысленные жертвы мирного населения», — пишет пользователь Сергей.

Часть пользователей уверена, что действия Путина «ломают сценарий», который для России организовали политтехнологи из стран Запада. Имеется в виду, что, как видят граждане, кровавый конфликт в Нагорном Карабахе должен был спровоцировать Российскую Федерацию на военное вмешательство.

«Устанавливая мир в регионе, Путин сильно ломает планы по ослаблению России. Выгодоприобретателей от ослабления много, это и Сорос, и ЕС, и США, и Китай, и конечно … либералы внутри страны. Каждый из них, конечно, ставит во главу угла свои выгоды, но они не возможны ни у кого из этого списка, пока Россия сильна и не дестабилизирована. Конечно, это далеко не последняя попытка вовлечения России в войну. Но эта явно провалилась. Россия не воюет. Значит нужно ждать других попыток», — написал Андрей П.

Часть комментаторов уверена, что боевые действия остановить не удастся. Пользователи уверены, что в рукаве у конкурентов России еще запрятаны козыри.

«Проблема в том, что переговоры не вяжутся с соросовским планом по втягиванию России в конфликты везде, где только возможно и войны до победы, до последнего русского солдата. Так что с вероятностью в 100% продолжат дальше друг друга истреблять», — поделился мнением Руслан М.

Нашлись и те, кто вспомнил страницы истории Армении и Азербайджана. Пользователи уверены, что руководство республик, в момент выхода из состава Советского Союза, было уверено, что уж их то развал коснуться не сможет, но оказалось, что за распадом СССР последовало возникновение конфликтов из-за спорных территорий бывшего Союза.

«Все республики Союза думали, что можно вот так взять и выйти из СССР, не думая о том, что САМИ дают повод на выход из своих республик автономий и других национальных образований. Думали, что это их не коснется. Теперь пожинают плоды своей политики. Жили за счет РСФСР и рассчитывали, что РФ будет их кормить? Очень большой вопрос. Теперь мы партнеры, тоесть на первом плане ВЫГОДА. А то, что бывшие союзные республики в настоящее время стали националистическими, это очевидно. Давно пора России оказывать помощь только на своих условиях», — пишет Александр Е.

Напомним, 9 октября официальны представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан дали подтверждение на участие своих представителей в консультациях в Москве.