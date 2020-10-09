Минск, , 13:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан республики сплотиться, а власть — не допустить разгула преступности. Об этом 9 октября сообщает Sputnik Беларусь.

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"Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия — правовое государство, «нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Жители страны голосовали за мир и порядок в стране, «и мы обязаны выполнить этот наказ народа», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующие выборы главы республики будут проведены по новой конституции.

Также белорусский лидер указал, что теперь нужно определить единое видение, какой в будущем станет Белоруссия и каково будет ее государственное устройство, что, по его мнению, должна определить новая конституция.