Москва, , 13:51 — REGNUM В 1992 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе создала в Минске группу для урегулирования Карабахского конфликта. Так называемую Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США. С тех пор она так и не смогла найти решения, которое устроило бы все стороны. Но война — это точно не решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«И, что ужасно, войну легче начать, чем закончить. Еще 1 октября 2020 года вышло совместное заявление глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президенты России США и Франции «самым решительным образом» осудили эскалацию насилия, призвали к «немедленному прекращению боевых действий» и к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это был прямой призыв мировых лидеров, но его проигнорировали.

Прошло восемь дней, а конфликт лишь разрастается. И вот, 8 октября, президент России Владимир Путин повторяет свой призыв — «прекратить боевые действия». Прислушаются ли стороны конфликта в этот раз?

Возможно, ведь в заявлении обозначена конкретная причина перемирия — «прекратить… по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными». Погибших все больше, так что перемирие явно назрело», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям.

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