Москва, , 13:52 — REGNUM Быстрое выздоровление президента США Дональда Трампа, у которого был подтверждён коронавирус, выглядит подозрительным. Об этом 9 октября заявил врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, произошедшее исцеление Трампа во многом неправдоподобно и напоминает чудо.

«Организмом не покомандуешь. Тут какое-то чудо мы наблюдаем. И встает вопрос болел ли человек и как тяжело. Любое чудо может случиться, но поправиться так быстро может только тот кто сильно не болел. Инфицированность и болезнь — это разные вещи», — сказал Хухрев.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о «колоссальных» последствиях низкого доверия Трампу в мире

Читайте развитие сюжета: Трамп заявил, что Путин предпочел бы «иметь дело» с Байденом