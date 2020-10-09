Новосибирск, , 13:49 — REGNUM В Новосибирске на карантин закрыли три музыкальных школы. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Повального массового явления у нас нет. Закрытие музыкальных школ связано не с очагами внутри заведения, а с тем, что преподаватели были совместителями, работали, выступали в творческих коллективах, видимо, там заразились», — цитирует «Тайга.инфо» Локтя.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что высший колледж информатики Новосибирского государственного университета перешёл на дистанционное обучение.

Читайте также: Новосибирский колледж перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса