Бишкек, , 13:42 — REGNUM Протесты в Киргизии, которые последовали после выборов в парламент республики, — это «третья революция». Об этом сегодня, 9 октября, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками, заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

«Во время революции, к сожалению, уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека, — сказал бывший глава республики, слова которого приводит ТАСС. — Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас».

Атамбаев напомнил, что его уговаривали остаться на второй срок, однако власть ему не нужна, ему важно «будущее народа».

«Я специально создал прецедент. Специально агитировал за человека с юга страны, чтобы не было разделения», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Так, 5 октября в столице Киргизии более 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против признания итогов парламентских выборов. Митинги переросли в массовые беспорядки, за несколько дней которых медицинская помощь потребовалась более чем тысячи человек.

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