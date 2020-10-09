Бишкек, 9 октября 2020, 13:42 — REGNUM Протесты в Киргизии, которые последовали после выборов в парламент республики, — это «третья революция». Об этом сегодня, 9 октября, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками, заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Атамбаев напомнил, что его уговаривали остаться на второй срок, однако власть ему не нужна, ему важно «будущее народа».
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Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Так, 5 октября в столице Киргизии более 6 тысяч человек приняли участие в акции протеста против признания итогов парламентских выборов. Митинги переросли в массовые беспорядки, за несколько дней которых медицинская помощь потребовалась более чем тысячи человек.
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