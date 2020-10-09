Москва, , 13:39 — REGNUM Мы уже привыкли к подобным заявлениям, но на этот раз официальные лица США превзошли сами себя. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала обвинения России в «саботаже создания американской вакцины» от коронавируса.

По словам Паниной, такие заявления заставляют задуматься, не страдает ли чиновник прогрессирующей паранойей, которую относят к разряду тяжелых психических заболеваний.

«Подобные эпизоды уже имели место в американской истории в самый разгар холодной войны. Стоит вспомнить о судьбе министра обороны США Джеймса Форрестола, который покинул должность после постановки психиатрического диагноза. По свидетельству современников, Форрестол постоянно повторял «Русские идут! Они везде!», а затем в марте 1949 года покончил с собой», — отметила Панина.

Вместе с тем, по мнению Паниной, есть существенное отличие между послевоенными США Гарри Трумэна и тем, что мы наблюдаем сейчас.

«Во времена Трумэна у американских властей было понимание того факта, что людей, находящихся в таком состоянии, как Форрестол, нужно отправлять на покой. Сегодня же подобные проявления не только не являются поводом для отставки, но напротив, становятся карьерным трамплином. Это вызывает большую тревогу», — констатировала депутат.