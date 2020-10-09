Минск, , 13:35 — REGNUM Полный ввод в эксплуатацию строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции снова перенесён — на 2022 год. Об этом говорится в постановлении белорусского правительства №582 от 6 октября.

Постановлением, которое подписал премьер-министр Роман Головченко, предписано сделать замены цифр «2019−2022» в комплексном плане развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода «Белорусской атомной электростанции». План был утверждён правительственным постановлении №169 от 1 марта 2016 года.

Совмин Белоруссии ранее неоднократно переносил сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков БелАЭС совокупной мощностью 2,4 тыс. МВт. Их строит «Росатом» на $10-миллиардный кредит правительства России. Китайские подрядчики строят электросети, белорусские субподрядчики выполняют отделочные и иные работы.

Напомним, согласно актуальным планам правительства Белоруссии запуск первого энергоблока БелАЭС наступит в I квартале 2021 года, а второго — в 2022 году. Загрузка ядерного топлива состоялась 8 августа. Поступление первого электричества со станции запланировано на 7 ноября. Ядерные отходы будут вывозиться в Россию.

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