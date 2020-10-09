Ереван, , 13:34 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в настоящее время проводит двустороннюю встречу со своим коллегой из Армении Николом Пашиняном. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что главы правительств России и Армении ушли для проведения переговоров по окончании заседания Евразийского межправительственного совета.

Беседа Мишустина и Пашиняна проходит в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется.