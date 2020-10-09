Москва, , 13:31 — REGNUM В ситуации в Киргизии присутствуют «ярко выраженные элементы хаоса», заявил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Ярко выраженные элементы хаоса налицо», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что в Киргизии после протестов установилось безвластие.

Как сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.