Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео «высоко оценил сильную руководящую роль Польши в «Инициативе трёх морей» и её долгосрочную приверженность свободе и независимости Белоруссии». Об этом он заявил 8 октября в ходе состоявшегося телефонного разговора с польским министром иностранных дел Збигневом Рау.

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Помпео поздравил Рау с его недавним назначением и снова подчеркнул важность прочных двусторонних отношений Вашингтона с Варшавой. Он также поблагодарил польского министра за организацию в Польше 16−17 ноября третьей встречи министров по продвижению свободы вероисповедания.

В сообщении пресс-секретаря американского ведомства Морган Ортагус отсутствует конкретика в части конкретного вклада официальной Варшавы в свободу и независимости Белоруссии — бывшей польской «восточной провинции».

Напомним, Польша является инициатором и куратором программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство», в которой состоит Белоруссия. Варшава также продвигает «Инициативу трёх морей» («Трёхморья») — объединение 12 стран ЕС в регионе Центральной и Восточной Европы между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями.

Также напомним, США и ЕС применили санкции к официальному Минску по итогам президентской кампании в Белоруссии, где Александр Лукашенко удерживает власть с 1994 года. Варшава поддерживает радикальную прозападную оппозицию в Белоруссии и «многовекторность» МИД Белоруссии, демонстрировавшего с 2014 года радикальный «разворот на Запад».