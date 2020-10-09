Москва, , 13:26 — REGNUM На данный момент встреча президента России Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве не планируется. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел», — заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли проведена встреча президента РФ с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе