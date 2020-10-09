Бухарест, , 13:22 — REGNUM Посол Румынии в Белоруссии отозван на родину из-за решения официального Бухареста продемонстрировать солидарность с Польшей и Литвой, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску.9 октября, сообщает Reuters.

«Мы приняли решение отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей», — подчеркнул дипломат.

Официальный Минск обвинил ранее Варшаву и Вильнюс во вмешательстве во внутренние дела республики, поскольку эта два государства ЕС приняли у себя белорусских оппозиционеров. Кроме того, МИД республики вызвал послов Литвы и Польши и предложил привести к паритету с белорусскими численность их дипломатических представительств в стране.

«В Белоруссии должны понимать, что применение дипломатического давления на страны-члены ЕС не поспособствует диалогу и не принесет положительных результатов», — добавил глава МИД Румынии.

Напомним, на фоне нынешнего обострения дипломатических отношений между Варшавой, Вильном и Минском посольства Литвы и Польши в Белоруссии на неопределенный срок приостановили прием документов от граждан на получение виз.