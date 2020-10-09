Брюссель, , 13:21 — REGNUM Ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального обсудят лидеры стран Евросоюза на саммите 15−16 октября. Они примут во внимание данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер 9 октября на брифинге.

Она уточнила, что на саммите главы государств и правительств будут обсуждать эпидемиологическую обстановку в мире, переговоры с Великобританией по её выходу из ЕС, климатическую политику и отношения с африканскими странами.

«Кроме того, Европейский совет на прошлой неделе договорился еще раз обсудить дело Навального после представления доклада ОЗХО», — добавила Деммер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 августа по 22 сентября Навальный находился в стационаре берлинской клиники после того, как ему внезапно стало плохо во время перелёта по России. В начале сентября германские власти заявили о его якобы отравлении боевым ядом «Новичок», а в начале октября эту версию, как утверждается, подтвердили в ОЗХО. Российские власти категорически отрицают версию с отравлением и указывают на отсутствие доказательств.

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