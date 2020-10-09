Киев, 9 октября 2020, 13:27 — REGNUM Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией, которое подписала Украина, даст украинским товарам доступ на рынок страны. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
По данным чиновников, это коснётся 98% товаров, производимых Украиной, а с 2023 года будут либерализованы ещё 2% товарной номенклатуры.
Всего для Украины выделено 40 тарифных квот, отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался тем, что привёз из поездки в Великобританию кредиты на сумму свыше $3,2 млрд.
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