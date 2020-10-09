Мэкэле, , 13:06 — REGNUM Вице-президент региона Тыграй на севере Эфиопии предупредил, что решение верхней палаты парламента страны сократить бюджетные субсидии региональному правительству является «опасным шагом», который может привести к эскалации напряженности в стране. Об этом сообщает ВВС Amharic.

«Власти вытесняют регион Тыграй из Федерации, и это абсолютно неприемлемо», — заявил Абрахам Текесте журналистом.

Он выступил с данным заявлением после того, как законодатели в Палате федерации Эфиопии призвали правительство премьер-министра Абия Ахмеда сократить финансирование правительства региона Тыграй после проведения региональных выборов, вопреки решения Национального избирательного совета о переносе выборов.

Напомним, что все выборы в Эфиопии, включая всеобщие выборы, которые были запланированы на август, были отменены из-за пандемии коронавируса.

Однако правительство региона Тыграй отклонило это решение, проведя собственные выборы, и на прошлой неделе объявило, что оно больше не будет следовать директивам федерального правительства, поскольку его мандат «истек».

Спикер палаты Федерации Адем Фарах обвинил правительство региона Тыграй в том, что оно было незаконно сформировано в результате «неконституционных» региональных выборов, и «федеральное правительство не может предоставлять бюджетные субсидии подобным органам власти».

Вице-президент региона Тыграй заявил, что федеральное правительство собрало в регионе 7 млрд эфиопских быр ($1,9 млн) в прошлом году и может собрать 8 млрд в этом финансовом году. Деньги также собирались и в других регионах, а затем распределялись между регионами в соответствии с согласованной формулой финансирования.

«Таким образом, подтекст их заявления заключается в том, что они выводят Тыграй из этой формулы, и мы не собираемся сидеть и смотреть, как они собирают доходы с Тыграя, если Тыграй не получит свою долю», — добавил Абрахам.

Спикер Адем заявил, что федеральное правительство продолжит предоставлять основные услуги в Тыграе через городские и районные администрации и в обход регионального правительства.

В связи с этим правительство Тыграя отозвало всех своих членов из федерального парламента и правительства. Некоторые из них уже начали отчитываться перед своими офисами в столице Тыграя, Мэкэле.

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