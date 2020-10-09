Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не планирует участвовать в выборах депутатов Государственной думы в 2021 году. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции сегодня, 9 октября.

Новосибирский градоначальник назвал рассуждения и домыслы некоторых аналитиков на эту тему мифотворчеством.

«Возникает вопрос: зачем, с какой целью распространяется эта фейковая информация? Можно только предполагать, что кто-то ещё не может остановиться после прошедшей избирательной кампании. Постизбирательный синдром, — цитируют Локтя «Новосибирские новости». — Аналитики продолжают пикироваться на эти темы, чтобы не было скучно, чтобы не затухал интерес к политике. Не исключаю, что это мои оппоненты, которые хотели бы, чтобы я уехал, пытаются выдать желаемое за действительное».

Он подчеркнул, что пост градоначальника покидать не собирается.