Брюссель, , 12:54 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул вклад Всемирной продовольственной программы (ВПП) в борьбу с голодом, поздравив это агентство ООН с получением Нобелевской премии мира. Об этом бывший премьер-министр Норвегии заявил 9 октября на своей странице в Twitter.

«Поздравляю ВПП с присуждением ей Нобелевской премии мира», — отметил глава НАТО.

«Благодаря вашему вкладу в преодоление проблемы голода и продвижению продовольственной безопасности мир стал более безопасным», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 9 октября Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира 2020 года, которым стала благодаря «борьбе с голодом», а также «вкладу в улучшение условий для мира в регионах, пострадавших от конфликтов», Всемирная продовольственная программа, которая была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Помимо ВПП, как сообщалось, на эту престижную премию выдвигались президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин, а также оппозиционный блогер Алексей Навальный. Церемония вручения премии запланирована на 10 декабря. Провести ее организаторы намерены в очной форме, но с ограниченным числом участников.