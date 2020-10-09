Киев, , 12:56 — REGNUM Для нынешней украинской власти личные рейтинги важнее здоровья жителей страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская, сообщила 8 октября пресс-служба партии.

«Ничего кроме шока и недоумения категорический отказ Зе-власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может. Сегодня очень чётко нужно понимать, что речь идёт исключительно о здоровье нации и вопрос пиара здесь неуместен», — отметила она.

По словам депутата, ради удержания власти руководство Украины готово жертвовать здоровьем граждан страны.

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«Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей», — добавила Королевская.

Напомним, ранее политический эксперт Дмитрий Джангиров отметил, что принятие помощи от России противоречит постулатам украинской пропаганды об «агрессии» и «войне» между странами.

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