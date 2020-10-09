Париж, , 12:55 — REGNUM Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в нагорно-карабахском конфликте вечером 9 октября или днём позже. Об этом заявили в администрации президента Франции Эммануэля Макрона агентству France-Presse.

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«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но всё ещё ненадежно», — отметили в Елисейском дворце.

Такие ожидания связаны с телефонными переговорами Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 октября и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 октября.

При этом Reuters сообщает об ожидании Макроном «скорого» перемирия. Французский лидер заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе будут стремиться «к возобновлению переговоров в ближайшие дни».

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