Степанакерт, , 12:45 — REGNUM Азербайджан давно потерял моральное право называть жителей Нагорного Карабаха своими гражданами, заявило 9 октября министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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«Баку давно потерял моральное право называть жителей Арцаха своими гражданами», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что после развязанной с 27 сентября вооруженной агрессии, в ходе которой азербайджанская армия целенаправленно обстреливала гражданские объекты и использовала запрещенные виды вооружений против мирного населения, «подобные утверждения Баку и вовсе являются бессмысленным набором пустых слов».

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ведёт диалог на самых разных уровнях, включая высший, для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

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