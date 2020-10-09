Джакарта, , 12:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил начальнику национальной полиции принять меры в отношении преступников во время демонстрации в стране, сообщает Kompas.

«Сотрудники правоохранительных органов должны привлечь к ответственности всех тех, кто действительно совершил преступные действия во время акции протеста», — заявил президент Индонезии.

Глава государства заверил губернаторов, что закон о создании рабочих мест, против которого активно выступили рабочие и студенты, на самом деле необходим для увеличения инвестиций и занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар объяснил ряд аспектов закона о создании рабочих мест деловым кругам из Соединенных Штатов, особенно в том, что касается окружающей среды и труда.

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