Ош, Киргизия, , 12:32 — REGNUM Митинг в поддержку действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в настоящее время в городе Ош. Об этом 9 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на городское ГУВД.

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По информации правоохранителей, на центральной площади Оша в настоящее время находится около 500 человек и люди продолжают сюда прибывать.

Также к сообщению прикреплено видео митинга, на котором видно, что пришедшие на акцию держат плакаты с надписями: «Сооронбай Жээнбеков — легитимный президент» и «Сооронбай Жээнбеков — наш президент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста главы государства после того, как страна «встанет на путь законности».