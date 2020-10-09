Москва, , 12:26 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы рассмотреть причины текущего осложнения двусторонних отношений с Данией, заявил 9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с датским коллегой Еппе Куфудом в Москве.

«Мы заинтересованы сегодня посмотреть на состояние отношений между Россией и Данией, на причины их нынешних осложнений и на перспективы их развития в интересах, конечно же, наших народов», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встреча в Москве является хорошей возможностью продолжить диалог с главой МИД Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение для «Северного потока-2» на эксплуатация в пределах своего континентального шельфа. Разрешение было выдано на основании ряда условий, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода, сообщили в агентстве.

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