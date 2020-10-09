Лондон, , 12:22 — REGNUM С 12 по 16 октября 2020 года может состояться встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки» в формате видеоконференции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне, сообщила 9 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения», — рассказал он.

Ермак отметил, что Украина сильнее всех настаивает на скорейшем проведении саммита лидеров «Нормандской четвёрки» и в этом её поддерживает Германия и Франция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не знает дату проведения очередного саммита «Нормандской четвёрки».

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