Москва, , 12:20 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направляют свой законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам на получение повторного отзыва в правительство РФ, сообщил один из авторов глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Фракция ЛДПР повторно направляет уже внесённый в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в правительство, чья позиция на этот счёт, возможно, скорректируется. Все же дискуссия вышла на иной уровень», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий не исключил, что на этот раз с учётом всех обстоятельств вокруг индексации, правительство может поддержать уже внесенную на рассмотрение нижней палаты парламента инициативу.

«В этом случае законопроект, уже готовый к рассмотрению, можно предложить на принятие. Главное — своевременно скорректировать параметры федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда в рамках продолжающегося бюджетного процесса», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидерами парламентских фракций дал поручение правительству РФ подготовить предложения по корректировке пенсий работающим пенсионерам. На необходимость приятия закона в развитие новых положений Конституции обратил внимание лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство РФ выступило против инициативы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допустили индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2021 года